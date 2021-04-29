Симферополь, , 13:14 — REGNUM В Крыму в курортный сезон возможен рост цен на топливо и продовольствия в связи с ажиотажным спросом на отдых. Об этом 29 апреля на расширенном заседании коллегии Федеральной антимонопольной службы заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Понимаем, что перед нами сейчас стоят серьёзные задачи, особенно в курортный сезон. Видим, что, с учётом того, что закрыта большая часть туристических направлений, Крым ожидает большой наплыв туристов. Мы уже видим по билетам по раскупленным в аэропорту Симферополя, что если в прошлом году мы ожидали 5 млн 200 тыс. туристов, то в этом году уже более шести миллионов билетов раскуплено. Понятно, что когда такой ажиотаж, возможен рост цен, спекуляций с точки зрения цен на топливо, продовольствие, услуги в санаторно-курортном комплексе», — сказал Аксёнов.

Глава Крыма почеркнул, что в связи с этим власти намерены принимать решения, направленные «на защиту интересов граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Аксёнов заявлял о «зашкаливающем» туристическом сезоне в Крыму в 2021 году. По прогнозу республиканского минкурортов, регион примет на 20% гостей больше, чем в 2019 году.