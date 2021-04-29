Ярославль, , 13:14 — REGNUM Председатель комитета по образованию, культуре, туризму и молодежной политике Ольга Хитрова избрана на должность заместителя председателя Ярославской областной думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Хитрова Yarduma.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM на предыдущем пленарном заседании депутаты ввели в областной думе должность пятого заместителя председателя. Он совмещен с постом председателя комитета. Единственным претендентом на должность стала депутат Ольга Хитрова. В своем выступлении она пообещала особое внимание уделять молодежи.

«Мы видим, что оказываются разного рода влияния. Молодежь не всегда у нас организована, вовлечена в различные социальные процессы. На наш взгляд этому нужно уделить особое внимание. На территории Ярославской области раньше работал департамент по молодежной политике и была четко выстроена работа с муниципальными образованиями. Мы с вами последние несколько лет отстаиваем позицию с поддержкой молодежного направления в муниципальных районах… Я буду уделять пристальное внимание этим вопросам», — заявила Ольга Хитрова.

Обсуждение кандидата получилось скандальным. Скажем, лидер фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев считает, что появление пятого зама связано с недавним избранием Ольги Хитровой секретарем регионального политсовета «Единой России»

«Нам всем понятно, есть руководитель регионального отделения «Единой России». Как же без статуса. Что сейчас вам не позволяет как председателю комитета качественно решать вопросы детства, образования, не будучи заместителем председателя думы?», — поинтересовался депутат Александр Воробьев у своей коллеги.

В ответ Ольга Хитрова говорила не о партийных интересах, а об общности депутатского корпуса.

«Должность нужна не мне, мы ее вводили решением депутатского корпуса. И решение о моей кандидатуре пока не принято. Необходимо усилить работу по исполнению послания президента и губернатора области. И этот статус усилит работу», — заявила Ольга Хитрова.

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Хабибулин вспомнил историю 8-летней давности, когда в федеральных СМИ по-разному интерпретировали слова депутата Ольги Хитровой о персональном автомобиле.

«Уважаемые коллеги, мы же все прекрасно понимаем подоплёку данного вопроса. Я уже на прошлом заседании областной думы говорил об этом, что опять же партия «Единая Россия», скажем так, за бюджетный счёт, своего председателя ставит выше статус и разрешает кататься на автомобиле, который положен заместителю председателя областной думы. Я хотел бы задать вопрос: не хочет ли Ольга Владимировна (Хитрова — ИА REGNUM) всё-таки отказаться от этого или уж если на то пошло, я бы ей порекомендовал, вот вчера здесь поставили стоянку для самокатов электрических. Может всё-таки тогда лучше пересесть на электрический самокат, чем на персональную машину?», — поинтересовался депутат Сергей Хабибулин.

В ответ будущий зампред отметила, что право на персональное авто для поездок в округ имеет каждый депутат областной думы

«У депутата областной думы есть возможность пользоваться транспортом, который предоставляет дума для поездок в избирательные округа. То есть все, и я в том числе, мы делаем эту заявку за несколько дней, выделяется машина и дальше я еду в самые дальние районы Ярославской области. Вы знаете прекрасно об этом. 280 километров от города Ярославля», — пояснила Ольга Хитрова.

Правда, лидер справедливороссов все же уточнил у председателя думы, полагаются ли зампредам персональные, лично за ними закрепленные автомобили. В ответ Михаил Боровицкий предложил коллеге поискать ответ в открытых источниках. Далее председатель думы предложил ограничить прения по данному вопросу. В итоге большинство депутатов поддержало избрание Ольги Хитровой заместителем председателя Ярославской областной думы.

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