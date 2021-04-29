Миасс, Челябинская область, , 13:13 — REGNUM В Челябинской области житель Миасса отдан под суд за убийство шестерых человек. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Также ему вменяют нелегальное хранение огнестрельного оружия. Следователи считают, что с 11 по 29 июля 2020 года он знакомился с потерпевшими, а затем в ходе совместного употребления алкоголя наносил им удары по голове.

Шесть человек погибли. Вину обвиняемый признал. Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд.