Джакарта, , 13:13 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что более 92% жителей Папуа поддерживают Индонезию, сообщает Kompas.

«Искоренение терроризма направлено не против жителей Папуа, а против небольшой группы людей, потому что, согласно результатам опроса, более 92% жителей поддерживают Индонезию», — заявил Мохаммад Махфуд.

В последнее время напряженность в Папуа усилилась из-за перестрелок с участием военных и сепаратистов. Глава регионального разведывательного управления Папуа погиб 25 апреля в результате перестрелки. После этого инцидента правительство Индонезии признало вооруженные преступные группировки в Папуа террористами.

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