Москва, , 13:11 — REGNUM Информацию о проверке обоснованности цен на рынке недвижимости территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) должны представить до 11 мая. Об этом 29 апреля в ходе итоговой коллегии сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.

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«20 апреля в территориальные управления ФАС России направлено поручение о проведении проверки обоснованности цен, сложившихся на рынке, в том числе на первичном рынке жилья. Указанное поручение прошу исполнить до 11 мая», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой декаде апреля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что цены на жильё в среднем по России выросли на 12% после запуска программы льготной ипотеки весной 2020 года. Президент России Владимир Путин обратил внимание ФАС на эту ситуацию и попросил антимонопольную службу «посмотреть, что там происходит».

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Как заявили в Кремле, доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жильё в регионах России должен быть сделан ФАС до 15 мая.