Ростов-на-Дону, , 13:10 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 29 апреля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 11 женщин в возрасте от 37 до 89 лет и пятеро мужчин в возрасте от 51 года до 76 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии COVID-19 не смогли победить 4 043 жителя Ростовской области.

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