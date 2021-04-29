Владимир, , 13:10 — REGNUM Во Владимирской области 29 апреля подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 31 тыс. 885 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 29 тыс. 407 пациентов, в том числе 76 человек — за последние сутки.