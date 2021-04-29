Вена, , 13:19 — REGNUM Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле надеется на скорейшее завершение строительства «Северного потока — 2», так как Европе нужны дополнительные мощности для подготовки к следующим холодам. Об этом Зеле заявил на пресс-конференции по итогам публикации годового отчёта компании.

Говоря о сроках завершения проекта, глава концерна подчеркнул, что все хотели бы максимально быстрого окончания строительства газопровода, так как для подготовки к зиме нужны новые мощности.

Он пояснил, что говорить о сроках не может, так как OMV не участвует непосредственно в строительстве. При этом Зеле выразил уверенность, что газопровод введут в эксплуатацию.

По его словам, в Европе в подземных хранилищах газа осталось мало. Из-за этого держатся цены на газ. Кроме того, из-за холодного апреля один месяц работ по закачке газа в хранилища потеряли. По прогнозам, снег в Европе может выпасть рано, уже в октябре.

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