Оренбург, , 13:08 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявили 67 заражений коронавирусом, что на два больше, чем днем ранее, сообщает 29 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 42 267 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2156,57 факта заболевания.

Оправились от болезни 38 317 пациентов. На сегодняшний день в COVID-центрах пребывают 445 оренбуржцев, из них 160 — в тяжелом состоянии.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 850 человек. За последние стуки подтверждено четыре летальных исхода.