Уфа, , 13:12 — REGNUM Прокуратура Башкирии потребовала привлечь виновного чиновника к дисциплинарной ответственности после нападения стаи собак на школьников в Бирске. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

Сообщается, что днем 28 апреля 2021 года четыре ученика второго класса испугались бездомных собак, поэтому они забрались на дерево. Учитель, который проходил мимо, отогнал животных и помог школьникам спуститься.

Сотрудники прокуратуры внесли в адрес главы муниципального образования представление по факту ненадлежащей организации отлова собак. В результате спецорганизация произвела отлов 18 бездомных животных. Они были доставлены в приют — там собак стерилизуют и поставят прививки.

«Межрайонный прокурор также потребовал привлечь должностное виновное лицо администрации к дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM передавало слова местной жительницы, которая сообщила, что родители в Бирске несколько дней водили детей в школу и встречали из образовательного учреждения, потому что на улицах Бирска бегает много собак.