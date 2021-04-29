Москва, , 13:07 — REGNUM В Госдуме прогнозируют экономическую войну из-за возможного отключения России от SWIFT, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

«Я не думаю, что Россию отключат от SWIFT, потому что это будет уже настоящая война, хотя и в экономической плоскости», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в ходе брифинга в Москве.

Парламентарий также обратил внимание на то, что Россия активно развивает альтернативную систему передачи информации и совершения платежей.

Европарламент предлагает отказаться от российских нефти и газа, «если продолжится агрессия на Украине», также отключить страну от SWIFT.

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По мнению авторов инициативы, Евросоюз должен оказать давление на РФ из-за отношений с Украиной, ситуации с блогером Алексеем Навальным и недавнего дипломатического скандала между Москвой и Прагой.

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Вместе с тем руководство Европейского союза не обладает рычагами влияния на SWIFT и не может отключить от него Россию, заявил 28 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте.

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