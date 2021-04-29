Москва, , 13:06 — REGNUM В настоящее время уровень отношений России и Европейского союза находится в низшей точке благодаря действиям Брюсселя. Об этом 29 апреля написала официальный представитель МИД Мария Захарова на странице в соцсети Facebook.

В своем сообщении официальный представитель российского МИД процитировала слова посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера, ранее заявившего, что отношения Москвы и Брюсселя «находятся в низшей точке после холодной войны».

«Не хватает в цитате самого главного и честного — «благодаря усилиям Брюсселя», — уточнила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что страны Евросоюза и США упорно не хотят воспринимать желание России быть с ними в добрых отношениях.