Липецк, , 13:04 — REGNUM В Липецкой области 29 апреля подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 29 тыс. 775 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 27 тыс. 47 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 54 — за последние сутки.