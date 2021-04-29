Москва, , 13:04 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, нефтяные котировки на торгах продолжают восходящее движение, прибавляя еще 1,1%, торгуясь около отметки $67,50 за баррель Brent и всё ближе подбираясь к вероятной цели роста в $70,00 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«События на этой неделе благоприятствуют нефтяному рынку. 26 апреля технический комитет экспертов ОПЕК+ повысил прогноз по спросу на нефть на 2021 года с 5,6 млн б/с до 6 млн. б/c.

Затем 29 апреля минэнерго США сообщило о более скромном росте запасов сырой нефти за прошлую неделю 0,09 млн баррелей вместо ожидаемых 0,65 млн.

И наконец 29 апреля президент США Джо Байден в своем обращении к Конгрессу США анонсировал новый план госрасходов на инфраструктурные проекты объемом в $1,8 трлн.

Впечатляющие цифры и отличная новость для нефтяных котировок, потому что после закрепления выше важного уровня сопротивления $66,50 за баррель Brent, к открывшейся технической возможности для роста цен к уровню в $70,00 за баррель, добавился и фундаментальный драйвер.

А значит следующим шагом на пути к этой цели, станет достижение верхней границы сегодняшнего торгового диапазона $67,30−68,50 за баррель нефти марки Brent», — считает эксперт.

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