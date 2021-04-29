Ивано-Франковск, Украина, , 13:05 — REGNUM Городской совет города Ивано-Франковска принял обращение к президенту Украины Владмиру Зеленскому и Верховной раде с рядом требований. Об этом написал мэр города Руслан Марцинкив 29 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Местные депутаты потребовали ввести военное положение в ДНР и ЛНР, а также на сопредельных территориях Украины, разорвать дипломатические отношения с Россией и закрыть границу, а переговоры вести исключительно через посредников.

«Уничтожить промосковскую пятую колонну: запретить пророссийские партии и организации, арестовать счета, имущество всех компаний, где есть часть российской собственности, начать процесс его конфискации, ликвидировать российскую агентуру из ВСУ и спецслужб», — сказано в обращении.

Марцинкив добавил, что подобные меры следовало предпринять уже давно.

Напомним, власти Украины отрицают свою ответственность за начало гражданской войны в Донбассе, бездоказательно обвиняя Россию в некой «агрессии».

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться в мае 2021 года.

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