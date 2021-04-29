Ульяновск, , 13:03 — REGNUM В пасхальную ночь в Ульяновске продлят работу общественного транспорта и дольше будет работать уличное освещение. Об этом сообщает администрация областного центра.

В ходе благоустройства территорий храмов глава Ульяновска Сергей Панчин заявил, что в ночь с 1 на 2 мая будут созданы условия для безопасного посещения верующими праздничных богослужений: по особому графику будут ходить автобусы, трамваи и троллейбусы.

Кроме того, уличные фонари и освещение будут работать дольше, чтобы обеспечить безопасность жителям, возвращающимся домой после богослужений.

Мэр города также поручил в преддверии Пасхи привести в нормативное состояние территории, прилегающие к культовым сооружениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 2 мая открывается седьмой Симбирский губернский пасхальный фестиваль, который продлится по 13 мая. В этом году его посвятят 800-летию со дня рождения Александра Невского. Всего запланировано более 500 мероприятий.

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