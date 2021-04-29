Ростов-на-Дону, , 13:02 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 229 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 29 апреля. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

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Положительный результата теста на коронавирус получили жители 41 муниципального образования Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (75), в остальных территориях — от одного до восьми случаев заражения. Более четверти заразившихся — люди старше 66 лет, на детский возраст приходится 3,1% новых случаев.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрирован 87 731 случай заражения коронавирусом.

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