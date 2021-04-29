Москва, , 13:02 — REGNUM Сбербанк опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 3 месяца 2021 года и по состоянию на 31 марта 2021 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Как отмечается в сообщении компании, чистая прибыль Сбера за этот период составила 304,5 млрд руб, количество активных клиентов-физических лиц превысило 100 млн человек, а число активных корпоративных клиентов превысило 2,8 млн. При этом рекордными темпами растут доходы Сбербанка от экосистемы. В частности, за 1 квартал 2021 года выручка от всех компаний экосистемы (нефинансовый бизнес) возросла в 4 раза — до 33,6 млрд руб, а валовая прибыль выросла в 1,5 раза — до 6,1 млрд рублей.

В сегменте e-commerce экосистемы Сбера количество заказов за прошедший год увеличилось в 15 раз — до 18,8 млн., а показатель GMV при этом вырос в 32 раза — до 15,1 млрд руб. В сегменте FoodTech & Mobility количество заказов еды выросло в 1,8 раз — до 19,3 млн заказов, а выручка увеличилась в 4,3 раза — до 3,4 млрд рублей. Сегмент экосистемы «Развлечения» принес Сберу рост выручки в 2,2 раза — до 2,8 млрд руб. А направление В2В показало рост выручки в 2,4 раза — до 10 млрд руб.

В 2021 году Сбер продолжает инвестировать в развитие нефинансовой экосистемы. В апреле 2021 года закрыта сделка по приобретению 85% маркетплейса goods.ru, который был переименован в СберМегаМаркет. Он станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров. Ранее, в феврале 2021 года Сбер завершил сделку по приобретению 45% доли в одном из ведущих российских сервисов онлайн-заказа лекарств ЕАптека, которая была переименована в СберЕАптека.