Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM Президент фонда «Город без наркотиков», депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков заявился на предварительное голосование «Единой России». Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Жуков планирует участвовать в праймериз по отбору кандидатов в Законодательное собрание Свердловской области. Парламентарий уже подал соответствующие документы, он пойдёт от Железнодорожного района Екатеринбурга.

«Всегда нужно состязаться, нужно стараться участвовать в любых выборах, — считает глава фонда. — Чтобы проверить себя, чтобы лишний раз заявить о намерениях и своей программе».

Сейчас депутат изучает положительный опыт работы свердловских законодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на праймериз в свердловское Заксобрание заявился глава Юнармии по Екатеринбургу Дмитрий Ермаков.

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