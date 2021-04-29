Париж, 29 апреля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Renault представил обновленную версию субкомпактного кроссовера Renault Triber для индийского рынка. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Renault Рестайлинговый кроссовер Renault Triber

В Индии покупатель сможет выбрать одну из четырёх доступных комплектаций. Кроме того, за доплату можно получить Triber с двухцветной окраской кузова. Цветовая гамма этой модели увеличилась за счёт нового коричневого цвета.

Внутри модели автопроизводитель установил новый мультируль, регулируемое по высоте сиденье водителя.

Габариты Triber остались прежними, как и его экстерьер. Внешне отличить новинку от предшественника можно только по светодиодным «поворотникам» в зеркалах заднего обзора.

В движение кроссвэн приводит 70-сильный трёхцилиндровый «движок», работающий в связке с пятискоростной механической трансмиссией либо с пятискоростным «роботом» AMT.

Цена рестайлингового автомобиля в зависимости от оснащения варьируется от 530 до 765 000 рупий (около 530 000 — 765 000 рублей).

Ранее европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей Euro NCAP провёл испытания моделей Dacia/Renault Logan и Sandero Stepway нового поколения. Обе машины получили одинаковые оценки. Так, безопасность взрослых пассажиров была оценена на 70%, а безопасность детей — на 72%.

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