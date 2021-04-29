Берлин, , 13:01 — REGNUM Отношения России и Евросоюза в настоящее время находятся в низшей точке после окончания холодной войны. Об этом посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил 29 апреля, выступая на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции.

«Мы в принципе находимся в низшей точке с момента окончания холодной войны. И мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже», — так охарактеризовал Эдерер текущую ситуацию.

Он добавил, что шансы на сотрудничество есть и ими нужно пользоваться. Одна из таких сфер — это бизнес.

Конференция проходит в формате онлайн, её транслирует сайт Российско-Германского сырьевого форума.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Эдерер констатировал ухудшение европейско-российских отношений и уточнил, что пока они «не достигли дна».

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