Москва, , 13:01 — REGNUM Гол форварда «Краснодара» Алексея Ионова признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) в апреле. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба лиги.

Гол Ионова был признан лучшим по версии экспертов РПЛ и телеканала «Матч ТВ». Этот мяч был забит на 61-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

По версии болельщиков лучший гол апреля забил нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов 4 апреля в ворота «Ротора» (2:0).

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