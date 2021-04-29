Москва, , 12:59 — REGNUM Российская валюта продолжает укрепляться, обновляя локальные максимумы, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«На открытии торгов 29 апреля доллар впервые с 19 марта вплотную подошел к отметке 74 руб., а евро опустился под уровень 90 руб. несмотря на то, что на рынке Форекс единая валюта чувствует себя неплохо.

Рубль дорожает за счет спада напряженности на геополитическом фронте, куда пришло затишье. Также сказывается обилие ликвидности после вчерашнего заседания Федрезерва, в ходе которого Центробанк ожидаемо оставил монетарную политику без изменений и указал на улучшение состояния экономики.

При этом регулятор воздержался от ястребиных намеков, чем и разочаровал долларовых быков.

Тем временем Байден представил новый пакет стимулов стоимостью 1,8 трлн долларов. На фоне всего этого индекс доллара отступил к 9-недельным минимумам, тем самым подыграв нашей валюте.

Также рубль ощущает поддержку со стороны рынка нефти, где Brent вернулась выше отметки $67 за баррель, сместив фокус внимания покупателей на уровень $70, которого цены последний раз касались в середине марта.

За счет долларового и нефтяного факторов российская валюта безболезненно переносит завершение налогового периода и может продолжить подъем в краткосрочной перспективе.

Однако в более широком контексте бычий потенциал рубля ограничен ввиду сохранения напряженных отношений с Западом.

В случае попыток тестирования уровня 74 руб. эта отметка с большой долей вероятности привлечет покупателей доллара. Пара евро/рубль тоже вряд ли сможет заметно оторваться от уровня 90 руб.», — считает эксперт.

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