Тбилиси, , 13:00 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провёл встречу с прибывшим в Тбилиси председателем Военного комитета НАТО Стюартом Фитчем. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Сообщается, что на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества и обеспечения безопасности.

«Особое внимание было уделено важности безопасности Чёрного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности и важности тесного сотрудничества между НАТО и Грузией в этом процессе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Гарибашвили и Фитч также обсудили поэтапный вывод грузинских военнослужащих из Афганистана в ходе прекращения там миротворческой операции НАТО.

Стоит отметить, что Грузия содержит в Афганистане военный контингент в количестве 850 человек. Это самый крупный иностранный контингент в Афганистане среди стран, которые не состоят в НАТО.