Москва, , 12:58 — REGNUM В ГИБДД ответили на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР) о причинах несоответствия количества зафиксированных нарушений блогера Эдварда Била реальным делам об административных правонарушениях.

«Автоинспекция просто не располагала сведениями о собственнике той самой Ауди с блогером Билом на водительском сиденье — машина снята с учёта в январе этого года. Сотни штрафов ушли, по сути, в виртуальное «облако», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Нарушения фиксировались в автоматическом режиме.

«В связи с тем, что регистрация транспортного средства Ауди, которым управлял Бил Э.Ю. в момент аварии, прекращена с 9 января 2021 года, сотрудники Госавтоинспекции не располагали сведениями о собственнике ТС, что не позволило рассматривать дела об административных правонарушениях в авоматизированном режиме», — говорится в ответе на запрос за подписью главы ГИБДД Михаила Черникова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным столичного дептранса, Audi RS6, за рулем которой был виновный в ДТП на Садовом кольце в Москве блогер Эдвард Бил, с начала 2021 года нарушила ПДД 566 раз.

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