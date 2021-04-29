Москва, , 12:57 — REGNUM В России необходимо бороться с «челночным» способом ввоза санкционной продукции из-за рубежа. Об этом в интервью программе «Поздняков» на НТВ заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Сыры, колбасы итальянские начали челночно возить, и с этим уже нужно бороться нашим коллегам, потому что это в магазинах, потому что это с точки зрения проверки очень просто», — сказал Данкверт.

По его словам, данная проблема практически урегулирована с Белоруссией, и осталось лишь решить её с Казахстаном.