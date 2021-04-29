Краснодар, , 12:57 — REGNUM В Краснодаре перед судом предстанет 16-летний подросток, обвиняемый в нападении с битой на прохожую. Юноша будет отвечать по статье о хулиганстве, сообщили 29 апреля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 5 апреля обвиняемый возле многоквартирного дома по улице Заполярной в Краснодаре распивал спиртное. Когда проходившая мимо женщина сделала ему замечание, подросток нанес удар битой ей по голове. История получила широкий общественный резонанс — видео с камер наружного наблюдения попало в СМИ и соцсети. Юноша был задержан, он признал вину в полном объёме. Суд по ходатайству следствия арестовал подростка, в настоящее время он остаётся в СИЗО. Также в ходе расследования уголовного дела было внесено представление об усилении контроля и профилактики правонарушений среди подростков, а также постановки на соответствующий учет шестерых несовершеннолетних — знакомых обвиняемого, которые в момент совершения преступления находились с ним.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.