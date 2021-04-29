Душанбе, , 12:57 — REGNUM Национальный банк Таджикистана повысил ставку рефинансирования на один процентный пункт, до 12%. Это следует из соответствующего постановления комитета по денежно-кредитной политике, опубликованного на сайте финансового регулятора.

Нацбанк республики уже дважды повышал ставку рефинансирования в 2021 году. 5 февраля ставка была повышена на 0,25 процентных пункта, до 11%. В финансовом регуляторе это решение объяснили необходимостью сдерживания роста цен и тарифов.

Отметим, Национальный банк Таджикистана установил целевой показатель инфляции в 2021 году на уровне 6% с процентным коридором плюс-минус два процентных пункта.

В 2020 году ставка рефинансирования Таджикистана снижалась дважды: до 11,75% и 10,75%.