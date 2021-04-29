Оренбург, , 12:55 — REGNUM Новым прокурором Оренбурга стал Игорь Стасюлис, ранее занимавший должность заместителя прокурора Новосибирска. Информация о назначении опубликована на сайте надзорного ведомства.

Напомним, в апреле теперь уже экс-прокурор Оренбурга Андрей Жугин пошёл на повышение и занял пост зампрокурора Севастополя.

Информресурсы Новосибирска характеризуют Стасюлиса как самого амбициозного прокурора города. Медийная известность Стасюлиса в основном связана с памятным делом «Тангейзера». Однако давать оценку только в связи с этим нашумевшим делом — это очень узкий взгляд на феномен Стасюлиса. Будучи системным долгожителем, он не боялся бросать вызов новосибирским властям в проблемных вопросах политического масштаба, отмечает информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни».

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