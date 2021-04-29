Белгород, , 12:58 — REGNUM В Белгородской области 29 апреля выявлено 74 носителя коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 66 пациентов, зарегистрировано два летальных исхода, в том числе смерть жителя Иркутской области. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 3718 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждено 36 697 случаев заболевания COVID-19. Справился в болезнью 32 701 человек. продолжают лечение в стационарах 887 пациентов, амбулаторно — 2480 человек, на самоизоляции находятся 9075 жителей. За минувшие сутки подтверждена смерть от осложнений при коронавирусе у жительницы Губкинского городского округа 1941 года рождения и жителя Иркутской области 1956 года рождения, оба проходили лечение в Старооскольской окружной больнице. Всего в регионе зарегистрировано 629 летальных исходов.

На вакцинацию от COVID-19 записались 221 917 белгородцев. Прошли иммунизацию уже 132 670 человек.