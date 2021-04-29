Курган, , 12:54 — REGNUM В Кургане 1 и 9 мая 2021 года с 8:00 до 23:00 часов будет запрещена продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает горадминистрация областного центра.

Также запрещён вынос алкогольной продукции в предприятиях общественного питания. Запрет введён на основании постановлений администрации Кургана №№ 2946, 2748.

Контроль за исполнением постановлений возложен на департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города. Сотрудникам полиции поручено обеспечение соблюдения общественного порядка в местах торговли и проведения праздничных мероприятий.