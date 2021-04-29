Москва, , 12:52 — REGNUM Московский городской суд назначил на 17 мая первое заседание по существу иска прокуратуры о признании «Фонда борьбы с коррупцией» и «Фонда защиты прав граждан» (обе некоммерческие организации признаны в России иностранными агентами) экстремистскими организациями. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе суда.

«Суд проведет первое заседание по существу иска прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями ФБК, ФЗПГ и «Штабов Навального» (все некоммерческие организации признаны в России иностранными агентами) 17 мая», — сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал ИА REGNUM, 27 апреля Московский городской суд ввёл частичные запреты на деятельность вышеуказанных организаций. Судья вынес определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определённых действий в отношении НКО. При этом перечень запретов не приводится, поскольку рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

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