Москва, , 12:50 — REGNUM Федеральное агентство по туризму планирует в 2021 году открыть для субсидированных чартерных аваирейсов более 12 направлений. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

По ее словам, запуск чартерных направлений произойдёт только внутри страны. О зарубежных направлениях пока речь не идёт. Авиачартеры позволят снизить стоимость тура по России в 1,5−2 раза.

«Благодаря чартерам, туристы, желающие посмотреть Алтай, Байкал или другие достопримечательности РФ, смогут это сделать за меньшую цену», — уточнила Догузова.

Как сообщает ИА REGNUM, в 2022 году Ростуризм запустит программу доступных культурно-познавательных поездок для детей.

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