Новороссийск, Краснодарский край, , 12:50 — REGNUM Зерновой терминал в Новороссийске планируется реконструировать до конца текущего года, сообщили в пресс-службе администрации края. Соглашение о реконструкции было подписано в 2019 году между администрацией города и АО «Зерновой терминал КСК».

На данный момент проведено четыре из пяти этапов работ: завершена реконструкция причала, береговой транспортерной галереи, трансформаторной станции, ведутся работы по углублению дна у причала.

Общий объем инвестиций составит 4,4 млрд рублей. В результате пропускная способность объекта вырастет на 1,5 млн тонн зерна в год — с 2,5 до 4 млн. Новороссийск получит 40 новых рабочих мест.