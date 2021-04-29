Москва, , 12:48 — REGNUM В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) включат сведения о признании многоквартирного дома аварийным, а также сведения о непригодных для проживания квартирах и жилых домах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля, соответствующие поправки поддержал комитет Госдумы по госстроительству ко второму чтению.

Вводится обязанность органов государственной власти и местного самоуправления, которые принимают соответствующие решения о признании многоквартирного дома аварийным (и подлежащим сносу или реконструкции), о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания, направлять сведения о таких решениях в Росреестр.

В свою очередь Росреестр будет включать эти данные в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются в виде выписки по запросам любых лиц.

«Наличие таких сведений позволит повысить уровень информированности населения и обеспечить защиту прав граждан и юридических лиц при сделках с жильем, — отметил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Закон предлагается вводить в действие с 1 февраля 2022 года. При этом сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания, должны быть направлены в Росреестр компетентными органами до 1 июля 2022 года.

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