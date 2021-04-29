Обнинск, Калужская область, 29 апреля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Международный мастер Анна Афонасьева досрочно одержала победу на первенстве России среди юношей и девушек по классическим шахматам в Сочи. Об этом 29 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM с ссылкой на обнинскую спортшколу олимпийского резерва «Квант».

Admobninsk.ru Международный мастер Анна Афонасьева

Показав великолепную подготовку, Анна Афонасьева уверенно за тур до окончания соревнований обеспечила себе победу в соревнованиях, набрав 7,5 очка из 8 возможных.

В первенстве страны по классическим шахматам принимали участие более 700 спортсменов из 84 регионов России. Представительница Калужской области выступала в группе девушек до 21 года.