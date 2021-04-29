Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Власти Ленинградской области выделили из регионального бюджета 327,7 млн рублей на единовременные выплаты ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам региона к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

По распоряжению правительства Ленобласти, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 10 тыс. рублей. Ветераны боевых действий, блокадники, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, лица, которые прожили менее четырех месяцев в блокадном Ленинграде, работники обороны получат по 7 тыс. рублей. Также предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 4 тыс. рублей вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны и по 3 тыс. рублей — «детям войны».

«На эти цели из резервного фонда Ленобласти выделено 327,7 млн рублей», — отметили в пресс-службе.