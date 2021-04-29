Сеул, , 12:48 — REGNUM Ожидается, что министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён посетит США в июне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

В министерстве отметили, что точный график визита не установлен, однако ориентировочно он состоится в середине июня после того, как министр получит вторую дозу вакцины от COVID-19. Первую дозу вакцины Ли Ин Ён получил на прошлой неделе.

Отмечается, что цель визита будет определена по результатам встречи главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Джо Байдена, запланированной на последнюю декаду мая.

Читайте также: Встреча глав Южной Кореи и США состоится во второй половине мая — Yonhap

Ожидается, что входе поездки в Соединённые Штаты министр объединения Южной Кореи встретится с представителями администрации Джо Байдена, конгрессменами, представителями аналитических центров и общественных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции Ли Ин Ён сообщил, что Сеул намерен продолжить усилия для возобновления переговоров между США и КНДР.

Читайте также: Сеул выразил готовность способствовать диалогу между США и КНДР