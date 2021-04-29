Рязань, , 12:47 — REGNUM В Рязанской области 29 апреля подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны после лечения ещё 52 пациента, три человека скончались.

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Показатель заболеваемости составляет 2497,36 на 100 тыс. населения (по РФ — 3268,20 на 100 тыс. населения). С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 27 758 жителей Рязанской области. Выздоровел 26 221 человек. В лечебных учреждениях находятся 236 пациентов с коронавирусом, из них 29 в тяжёлом состоянии.

По данным федерального оперативного штаба за минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода, таким образом, от осложнений в регионе скончались 449 человек.