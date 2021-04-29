Саратов, , 13:02 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 29 апреля от COVID-19 скончался 931 житель. За минувший день умерли еще три пациента с коронавирусом.

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Как уточняет облминздрав, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались двое мужчин в возрасте 57 и 68 лет, а также 86-летняя женщина.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 4522 пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, депутаты Европарламента согласились с тем, что новый «сертификат ЕС COVID-19» — вместо цифрового зеленого сертификата, предложенного Еврокомиссией, — должен действовать в течение 12 месяцев.

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