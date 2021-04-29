Чебоксары, , 12:42 — REGNUM Директора чебоксарской строительной компании Алексея Палькина наградили орденом за заслуги перед Чувашской Республикой. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Алексей Палькин удостоен «за большие заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд». Он является генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Монолитное строительство», которое больше известно как один из застройщиков Нового города в Чебоксарах.

Напомним, орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» входит в систему государственных наград и вручается, в частности, «за особо выдающиеся заслуги» перед народом, внесение «большого личного вклада в развитие и приумножение производственного и духовного потенциала» Чувашии, обеспечение прав и свобод граждан, благотворительную и меценатскую деятельность.

Также в регионе вручают медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».