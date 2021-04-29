Краснодар, , 12:42 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 29 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 28 апреля, сообщалось о 102 новых носителях инфекции. В числе заразившихся за последние сутки — семеро детей.

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Новые случаи заражения подтвердились в 24 муниципалитетах региона. По традиции лидирует Краснодар — там выявили 31 носителя, на втором месте город-курорт Сочи, там нашли 15 новых инфицированных.

С начала пандемии на Кубани заражение коронавирусом подтверждено у 45 389 граждан, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 799,7. На 29 апреля выписаны с выздоровлением 39 930 пациентов, умерли 2 658 человек с подтверждённым COVID-19. В стационаре остаются 1 302 ковид-пациента. В тяжёлом состоянии находятся 76 человек — 73 на ИВЛ, трое — на ЭКМО.