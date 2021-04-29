Оттава, , 12:42 — REGNUM Канадский аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги электрический Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive 2013 года выпуска из лимитированной серии. Об этом сообщается на сайте компании.

Всего было выпущено девять таких электрокаров. Продавец редкого авто планирует выручить за него не менее 1,05 млн евро (около 94,8 млн рублей).

За девять лет эксплуатации пробег модели составил всего 3,8 тыс. км. У машины было два владельца.

В движение электромобиль приводят четыре электрических мотора, общая производительность которых составила 750 л. с. (1000 Нм). Этот агрегат позволяет машине разогнаться с места до «сотни» за 3,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля равна 250 км/ч.

Стоит отметить, что в 2012 году SLS AMG Electric Drive стал самым быстрым серийным электрокаром в мире.

Напомним, 14 мая нынешнего года аукционная компания Mecum в США выставит на торги модернизированную 1114-сильную гоночную машину Porsche 928. Максимальная скорость этого автомобиля составляет 377 км/ч. При этом выпущено спортивное купе было в 1978 году.

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