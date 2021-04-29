Москва, , 12:41 — REGNUM Страны Евросоюза и США упорно не хотят воспринимать желание России быть в добрых отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» 29 апреля на «Первом канале».

«Главное все-таки — это желание России быть в добрых отношениях», — сказал представитель Кремля. По его словам, Вашингтон и Брюссель упорно отказываются слышать эту первую часть посыла президента России Владимира Путины, высказанного во время послания Федеральному Собранию.

Песков добавил, что Москва не намерена терпеть всё то, что делают власти Чехии, Болгарии и стан Прибалтики. «Мы этого уже не терпим. И мы четко это демонстрируем. И, как сказал Путин, так будет теперь дальше», — сказал Песков.

Напомним, 21 апреля во время послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что Россия не хочет сжигать мосты.