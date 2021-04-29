Киев, , 12:40 — REGNUM Стороны конфликта в Донбассе всё ещё могут заключить «пасхальное» перемирие. Об этом заявил 28 апреля глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия», — сказал он.

Кравчук сообщил, что Украина готова поддержать проект документа о механизме предотвращения нарушений перемирия, предложенный российскими участниками переговоров в рамках ТКГ, если будут учтены украинские поправки.

По его словам, все необходимые правки были переданы представителю председателя ОБСЕ на Украине и в ТКГ Хайди Грау.

«Наши дополнения… есть время рассмотреть, и, может быть, дай бог, мы примем это решение, потому что оно чрезвычайно важное», — подытожил Кравчук.

Напомним, ранее представитель ЛНР в ТКГ Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона сорвала подписание заявление, которое позволило бы запустить координационный механизм контроля перемирия.

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