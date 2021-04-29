Махачкала, , 12:37 — REGNUM В Дагестане вслед за майскими нерабочими днями объявлены еще два выходных в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам. Рабочие дни 13 и 14 мая будут в республике выходными. Постановление об этом подписал 28 апреля председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов.

В тексте документа говорится, что правительство республики удовлетворило обращение муфтията Дагестана и постановило «считать 13 и 14 мая 2021 года нерабочими праздничными днями».

Таким образом, в первой половине мая 2021 года дагестанцы будут работать лишь два дня — 11 и 12 мая. После празднования Ураза-байрам им останется в мае отработать только 11 рабочих дней.