Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии в марте 2021 года вырос на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в отчете Национальной социологической службы (Грузстат), опубликованном 29 апреля на сайте организации.

С учетом падения ВВП Грузии в январе и феврале общий спад экономики по итогам первого квартала текущего года в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года составил 4,2%.

По данным Грузстата, рост в марте наблюдался в финансовой и страховой деятельности, в торговле, в секторе недвижимости, в сфере услуг ЖКХ, в сфере логистики, а также в секторе услуг связи. Падение было зафиксировано в сфере строительства, горнодобывающей промышленности, а также в секторе услуг развлечений и досуга.

Напомним, в феврале, по данным Грузстата, падение ВВП Грузии составило 5,1%. Глава минэкономики Грузии Натия Турнава ранее заявила, что ВВП по итогам текущего года может вырасти на 5,3%.

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