Курумканский район, Бурятия, , 12:36 — REGNUM В Курумканском районе Бурятии обнаружено тело местного жителя, объявленного ранее в розыск. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, 43-летний мужчина утром 18 апреля ушёл из животноводческой стоянки в местности Гэбэдэй и не вернулся.

В последний раз его видели живым в тот же день около 12 часов возле реки Аргада. При этом близкие пропавшего обратились в полицию 26 апреля.

«Тело мужчины, предварительно — без признаков насильственной смерти, обнаружено на берегу реки Аргада недалеко от животноводческой стоянки в заимке Гэбэдэй», — сообщили в ведомстве 29 апреля.

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