Москва, , 12:43 — REGNUM Действия Чехии, Болгарии, прибалтийских стран «в рамках так называемой солидарности» Россия терпеть не будет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала.

Дмитрий Песков «Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы чётко это демонстрируем»

Представитель Кремля так прокомментировал ситуацию, которая началась с обвинений России в причастности к взрывам в чешской Врбетице в 2014 году. Как сообщало ИА REGNUM, Власти Чехии в середине апреля выслали 18 сотрудников российского посольства, Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатов.

Российские власти заявили об абсурдности обвинений Праги.

Литва, Латвия и Эстония из солидарности с Чехией объявили персонами нон-грата нескольких сотрудников российских дипмиссии. В ответ Москва выслала четверых дипломатов прибалтийских стран.

Позднее болгарская прокуратура сообщила, что подозревает шестерых российских граждан в нескольких взрывах на заводах и военных складах, которые произошли в период с 2011 по 2020 год. София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, заявил на это министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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