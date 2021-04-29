Москва, 29 апреля 2021, 12:43 — REGNUM Действия Чехии, Болгарии, прибалтийских стран «в рамках так называемой солидарности» Россия терпеть не будет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала.
Представитель Кремля так прокомментировал ситуацию, которая началась с обвинений России в причастности к взрывам в чешской Врбетице в 2014 году. Как сообщало ИА REGNUM, Власти Чехии в середине апреля выслали 18 сотрудников российского посольства, Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатов.
Российские власти заявили об абсурдности обвинений Праги.
Литва, Латвия и Эстония из солидарности с Чехией объявили персонами нон-грата нескольких сотрудников российских дипмиссии. В ответ Москва выслала четверых дипломатов прибалтийских стран.
Позднее болгарская прокуратура сообщила, что подозревает шестерых российских граждан в нескольких взрывах на заводах и военных складах, которые произошли в период с 2011 по 2020 год. София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, заявил на это министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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