Томск, , 12:36 — REGNUM По состоянию на 29 апреля в Томской области подтверждён 32 101 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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По данным оперштаба, за последние сутки в регионе выявлено 25 носителей коронавируса, выздоровели 20 человек. За весь период пандемии в Томской области коронавирус победили 31 115 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в регионе выявили 24 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 20 человек.

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